ಕನೊಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಗೆಲುವು

<p>ಮುಲ್ಲನಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಾಗಿ ಆಡಿದ ಕೂಪರ್ ಕನೊಲಿ (ಔಟಾಗದೇ 72; 44ಎ, 4x5, 6x5) ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ಪದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಲೆಗ್ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ (28ಕ್ಕೆ2) ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗ ವೈಶಾಖ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ (34ಕ್ಕೆ3) ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಆರಂಭವೇನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರು 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಕನೊಲಿ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್–ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 76 ರನ್ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಧಶತಕದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ (37; 24ಎ) ಅವರು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಸೆದ 13ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, 15ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿ ಆಡಿದ ಕನೊಲಿ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಡೆಯು 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 165 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (39; 27ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (38; 33ಎ) ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದರು. ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ಗಳು ಸೇರಲು ಗಿಲ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಗ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಚಾಹಲ್ ಅವರು ಗಿಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವರ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆರೆ ದಾಟಿಸುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರು ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದರು.</p>.<p>17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (18 ರನ್) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ವೈಶಾಖ ಪಾಲಾಯಿತು. ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ 4 ರನ್ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ವೈಶಾಖ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಸರಣಿ ವೈಡ್: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು 11ಎಸೆತ ಹಾಕಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 4 ವೈಡ್ಮತ್ತು 1 ನೋಬಾಲ್ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 12 ರನ್ಗಳು ಸೇರಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-42-150522991</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>