ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್–1: ಕಿಂಗ್ vs ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾರು?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್—1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಡುವಿನ ಹಣಾಹಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
• ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೊದಲಾದ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.
• ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಸಮರ್ಥ ಬೌಲರ್ಗಳಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
• ಕಿಂಗ್ vs ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕದನ
ಅನುಭವಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಡುವಿನ ಈ ಪೈಪೋಟಿಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್
• ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
• ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್
ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
557
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್
616
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಳಿಸಿದ ರನ್
163
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್
161
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ