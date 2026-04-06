ಜೋಫ್ರಾ–ತುಷಾರ್ ‘ಡೆತ್‌ ಓವರ್’ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ): ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಎದುರು ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಶಿಸ್ತಿನ ದಾಳಿ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>211 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 204 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋತಿತು. ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ 20ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತುಷಾರ್ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಾಯಲ್ಸ್ 6 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಗಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೋಫ್ರಾ, 'ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ 19ನೇ ಓವರ್ ಹಾಗೂ ನಾನು 20ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (ನಾಯಕ) ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. 19ನೇ ಓವರ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ತುಷಾರ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ರಿಯಾನ್ ತಂತ್ರ ಫಲಿಸಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>