IPL 2026 RR vs LSG: ರಾಯಲ್ಸ್‌–ಲಖನೌ ಸೆಣಸಾಟ ಇಂದು

ಲಖನೌ: ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪರದಾಟ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಚಿಂತೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಈ ತಂಡವು ಈಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಯಲ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಅಭಿಯಾನ ವನ್ನು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಎದುರಾದ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿದೆ.

ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ದಾಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ನಂತರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ಪರಿಣಾಮ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ, ರಾಯಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.

ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಸತತವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಒಂದಂಕಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಬರೇ 20 ರನ್. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೇಲ್ ತಂಡದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ. ಆದರೆ ಈ ಮೂವರೂ ವಿಫಲರಾದಾಗ ತಂಡ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಪರಾಗ್ ಪರದಾಟ ಒಂದೆಡೆ ಯಾದರೆ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರ ಆಟ ಬಿರುಸು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತಂಡದ ಬೇಗುದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ (4 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 39) ಕೂಡ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ನ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ನಾಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ನೀಡಿದ ಜೀವದಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು.

ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಲಖನೌ ತಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ.

ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಸವಾಲು ಲಖನೌ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮುಂದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಖನೌ ಬೌಲರ್ಗಳು ಬಸವಳಿದಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆವೇಶ್ ಖಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಲಖನೌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಜೊತೆ ಆಯುಷ್ ಬಡೋಣಿ ಅವರನ್ನು ಬೇಗನೇ ಆಡಲು ಇಳಿಸುವ ಯತ್ನ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಷ್ ಈ ಬಾರಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರೂ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸಹ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾದರೆ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ