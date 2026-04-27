<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಈಚೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ‘ವಜ್ರಾಘಾತ’ ದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಸೋಮವಾರ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಯಾಗಲಿವೆ. ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡದ ನಡುವಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪೈಪೋಟಿ ಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ತವರಿನಲ್ಲಿ (ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ)ಯೇ ಹಣಿದಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಛಲದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಪಡೆ ಇದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮಣಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ತವರೂರು ಎಂಬುದೂ ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 264 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಒಡ್ಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏಳು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು. ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಡುಗಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು.ಜೊತೆಗೆ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್ ದುಬಾರಿಯಾದವು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ವಾದವು.</p>.<p>ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಪಂಜಾಬ್ ಎದುರಿನ ಸೋಲನ್ನು ಮರೆತು, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸವಾಲು ಇದೆ.</p>.<p>ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ನಾಯಕ ರಜತ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರು ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ವಿಫಲರಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಅಕೀಬ್ ನಬಿ ದಾರ್, ಟಿ. ನಟರಾಜನ್, ಮುಕೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಂಡನೆಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಜೋಷ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಕೃಣಾಲ್ ಅವರು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೊಮಾರಿಯೊ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬದಲು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗಾಯಗೊಂಡು ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಆಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಪ್</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-51-508730385</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>