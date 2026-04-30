ಅಹಮದಾಬಾದ್ : ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಎದುರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವೂ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬಳಗ ವನ್ನು ಅದರ ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಆರ್ಸಿಬಿಯ 'ಸ್ವಿಂಗ್ ಜೋಡಿ'ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹೇಝಲ್ವುಡ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ದೂಳೀಪಟ ವಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 75 ರನ್ಗಳಿಗೇ ಡೆಲ್ಲಿಯ ದಿಂಡುರುಳಿತ್ತು. ನಂತರ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ (12 ಅಂಕ) ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಗುಜರಾತ್ ಎದುರು ಜಯಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕ್ಕೇರುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಸ್ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೋಡಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಗಿಲ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ ಅವರ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎದುರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು.

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅಲ್ಲದೇ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬೀಸಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗಾಯ ದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆದರೆ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರು ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲದೇ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು.

ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸಿದೆ.