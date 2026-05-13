<p>ರಾಯಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವು ಋತುವಿನ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ‘ಆವೇಶ’ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ 167 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರೂ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏದುಸಿರುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಕಾಲಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ತಂಡವು ಮೊದಲಿನ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ವೈಭವ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಅವರ ಕಾಣಿಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಪಾಟೀದಾರ್ ಅವರ ಆಟ ನಂತರ ಕಳೆಗುಂದಿತು. ಕೊನೆಯ ಆರು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಶತಕ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಕಳೆಗುಂದಿತು.</p>.<p>ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಗೆ ನೈಟ್ರೈಡರ್ಸ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುನೀಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೇಗಿಗಳಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಅರೋರ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದ ನೈಟ್ರೈಡರ್ಸ್ ಈಗ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ತಂಡ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೈಟ್ರೈಡರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಿತ ಆಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಭುವಿ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹೇಝಲ್ವುಡ್ ಅವರ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ನೈಜ ಆಟ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪನಾಯಕ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಅಂಗ್ಕ್ರಿಷ್ ರಘುವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಜಾನುಬಾಹು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿತ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆಕೆಆರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಲ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಎರಡನೇ ತವರು ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಈ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಪಿಚ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ರೀತಿಯೇ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-44-1983151007</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>