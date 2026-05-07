ಲಖನೌ (ಪಿಟಿಐ): ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 12 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಬಳಗವು ಏಕನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಲಖನೌ ತಂಡವು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾದಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಬಿಸಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ತಂಡಗಳು 12 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿವೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (14) ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (13) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಎದುರು ಮಾಡಿದ ಲೋಪಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸವಾಲು ರಜತ್ ಪಡೆಗೆ ಇದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 76ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡವು 96 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪತನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದ್ದವು. 155 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದೇ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (379 ರನ್), ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೊಮೆರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಬಲ್ಲವರು.</p>.<p>ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಜೋಷ್ ಹೇಝಲ್ವುಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಮ್ ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಹೇಝಲ್ವುಡ್ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಲಖನೌ ತವರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಏಡನ್ ಮರ್ಕರಂ ಹಾಗೂ ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರ ಅಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್, ಆವೇಶ್ ಖಾನ್, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಠಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಸವಾಲು ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.