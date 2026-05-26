IPL 2026 RR vs SRH Eliminator: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಶಾಲಿಗಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ

ಮುಲ್ಲನಪುರ: ಬೇಸಿಗೆಯ ರಾತ್ರಿಯ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ 'ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಮದ್ದು'ಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಲು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಜ ಯದುವೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವುದೇ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದಾಗಿ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು 206.22 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂಬ 'ಡೈನಮೈಟ್' ಬ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷದ 'ವಿಸ್ಮಯ ಬಾಲಕ' ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಪ್ರಿಯರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 232. 27ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 583 ರನ್ ಗಳ ರಾಶಿ ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಘಟಾನುಘಟಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಟ್ ಪಿಚ್, 140 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ಎಸೆಗಳಿಗೂ ಜಗ್ಗದ ಈ ಹುಡುಗ ನೀಡುವ ಆರಂಭವೇ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೊತೆಗಾರ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೀರಾ ಬುಧವಾರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

2016 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ (2) ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಗಳಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ಕಳೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎದುರು 14-9 ರ ಬಲಾಬಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.

ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಅನುಭವ, ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ, ಸಕೀಬ್ ಹಸನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಲಯದಲ್ಲಿರುವುದು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ಕನ್ನಡಿಗ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯವು ರೋಚಕ ರಸದೌತಣ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 7.30

ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಜಿಯೊಹಾಟ್ಸ್ಟ