ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್‌

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ): ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿವೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಡಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮುಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಯಂ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆದರೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ಗಳಿಂದ ಹೊಸಬರು ದೊರೆತಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿ ದ್ದಾರೆ. ವಿದರ್ಭದ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ, ಬಿಹಾರದ ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್, ಶಿವಾಂಗ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗೆ ಜೀವಂತಿಕೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ, ಹಿಂದೆ, ಸಾಕಿಬ್ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಾಂಘಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ಹೈರಿಸ್ಕ್ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮೂರೂ ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಹೊಣೆಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ರನ್ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿದೆ. ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್, ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ತಂಡ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಆಟ ನಂತರ ಸೊರಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈವಿದ್ಯತೆ, ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅನುಭವಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಹೊಸಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 7 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲದೀಪ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವೇಗಿಗಳಾದ ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಟಿ.ನಟರಾಜನ್ ಆಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>