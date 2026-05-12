<p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ): ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುನಿಂತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಂದ್ಯ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ ಪಡೆದು ನಂತರ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 77 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಆರ್ಸಿಬಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 14 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿವ್ವಳ ರನ್ರೇಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಸಹ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 235 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆದ್ದ ರೀತಿ ಆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಅದರ ಸಮತೋಲನ. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರರಾದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮೊಹಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಅವರು ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ಅಗ್ರ ಸರದಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡವು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅಂಥ ಬೀಸಾಟವಾಡುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಡೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ 200 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರು 249 ರನ್ ಹೊಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೂ ಬಲಬಂದಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಈ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ತಂಡದ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಂಕಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.16 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು ಅಗ್ರ ಐವರು ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ಆಟ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಳುವಾಗಿದ್ದು ಇದೆ.ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಬಯಲಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೆಲ ಪಂದ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-51-1375114701</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>