<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ ಕಾರಣ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಸಂಭಾವನೆಯ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಓವರುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಕಾರಣ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡ ನಿಗದಿತ ಓವರುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. </p>.<p>ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿಸಂಹಿತೆಯ ವಿಧಿ 2.4 ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಹೇಳಿದರೂ, ಡೇವಿಡ್ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>18ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ (17.2) ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದರು. ಚೆಂಡನ್ನು ಡೇವಿಡ್ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಪದೇಪದೇ ಕೇಳಿದ್ದರೂ ಮರಳಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ 20ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ (19.2) ಮತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಡೇವಿಡ್ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅಜಾನುಬಾಹು ಆಟಗಾರ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್, 2 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದ ಅಜೇಯ 34 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.</p>.