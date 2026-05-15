<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) ಟೂರ್ನಿಯ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 50 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರಕರಾದ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>51 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿವಿ ಮತ್ತು 57 ಪಂದ್ಯಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಯ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯವು ಶೇ 42ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇ–ಆಫ್ ರೇಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತೀವ್ರತೆಯು ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾರಾಟ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನುಪ್ ಗೋವಿಂದನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೇ 31ರಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. </p>