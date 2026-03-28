IPL 2026 | ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು....

<p>ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು– ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್) ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ– ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹದಿಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಭಾರತ ಯುವ ತಂಡದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಸಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದಾಗ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು ಇದೆ. ಒಂದೆರಡು ಕೋಟಿ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಐಪಿಎಲ್ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ಯುವ ತಾರೆಯರ ಮೇಲೆ ನೀರೀಕ್ಷೆಯಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (ಆರ್ಸಿಬಿ)</strong></p>.<p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಬೆಥೆಲ್ ಮಿಂಚಿದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ವೈಭವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ</strong></p>.<p>2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟದಿಂದ ಮನೆಮತಾದ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಬಿಹಾರದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬೀಸಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರನ್ನು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಅಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೈಭವದ ಆಟ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್)</strong></p>.<p>ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಆ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಬಣ್ಣನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 240 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ.</p>.<p><strong>ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್)</strong></p>.<p>ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದು ಈ ಟೂರ್ನಿಯೇ. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಟವಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಎದುರು ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆಗುಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಸವಾಲು ಅವರ ಎದುರಿಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರಶಾಂತ ವೀರ್ (ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್)</strong></p>.<p>20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಡೇಜ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮೇಠಿಯ ಈ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ₹14.20 ಕೋಟಿ ತೆತ್ತು ತನ್ನ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಟವಾಡಬಲ್ಲರು.</p>.<p><strong>ಅಕಿಬ್ ನಬಿ (ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್)</strong></p>.<p>ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ವಯಸ್ಸು 29. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಆಟಗಾರ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ರಣಜಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಈ ಬೌಲರ್ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅವರು ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 60 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ₹8.40 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿಖರ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂಗ್ತ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ ಅವರ 130 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕರ.</p>.<p><strong>ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್)</strong></p>.<p>ಭಾರತದ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ , ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಅವರು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು, 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಬೌಲರ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು.</p>.<p>ಆದರೆ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 150 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಂತೂ ಇದೆ.</p>.<p><strong>ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ (ಆರ್ಸಿಬಿ)</strong></p>.<p>23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ₹5.2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತನ್ನಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಬೌಲರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಲ್ಲಾ ಘಝನ್ಫರ್ (ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್)</strong></p>.<p>ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ನಂತರ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಲ್ಲಾ ಘಝನ್ಫರ್ ಮೇಲೆ ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿದೆ. </p>.<p>ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿಂದೆಸರಿದಿದ್ದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಐ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಹೊರದೇಶಗಳ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್)</strong></p>.<p>ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ₹14.2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪಾಲಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ. 12 ದೇಶಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್– ಬ್ಯಾಟರ್ 164ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 334 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 28 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಬೀಸಾಟದ ಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡದೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದಿದ್ದು ಹಲವರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದತ್ತ ಕುತೂಹಲದ ನೋಟ ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು (ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್) ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮಯಂಕ್ ಯಾದವ್ (ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್)</strong></p>.<p>ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ವೇಗದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದ ಮಯಂಕ್ ಯಾದವ್ ನಂತರ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಯಂಕ್, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>