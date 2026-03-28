ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಪಂತ್, ಧೋನಿ, ರೈನಾ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. </p><p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 8 ಬೌಂಡರಿ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ 80 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 3000 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದರು. </p><p>ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 3 ಸಾವಿರ ರನ್ ತಲುಪಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಯುಸೂಫ್ ಪಠಾಣ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 3 ಸಾವಿರ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಆಟಗಾರರು</strong></p><ul><li><p>ರಿಷಬ್ ಪಂತ್– 2028 ಎಸೆತಗಳು</p></li><li><p>ಯುಸೂಫ್ ಪಠಾಣ್– 2082 ಎಸೆತಗಳು</p></li><li><p>ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 2130 ಎಸೆತಗಳು</p></li><li><p>ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ– 2135 ಎಸೆತಗಳು</p></li><li><p>ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ– 2152 ಎಸೆತಗಳು</p></li><li><p>ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್– 2180 ಎಸೆತಗಳು</p></li><li><p>ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್– 2203 ಎಸೆತಗಳು</p></li></ul>