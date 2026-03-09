T20 WC: ದುಖಃದ ನಡುವೆಯೂ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌!

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಭಾರತ ತಂಡವು ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 3 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಾವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.T20 WC Final: 2007-2026 ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು?.<p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡವು 96 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ್ಲಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಿಶನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರಣವ್ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ | ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್: ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿಯೇ ಮೇಲೇರಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಭೆ.<p>ದುಖಃದ ನಡುವೆಯೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೀವಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. </p><p>ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಶಾನ್ ಮಿಂಚಿದರು. ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>