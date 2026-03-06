ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ಗಮನ ಹೊಡೆತ ಎನಿಸಿತು: ಬೆಥೆಲ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯದ 14ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಔಟಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಎನಿಸಿತು ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಯುವತಾರೆ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 254 ರನ್ಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಕೇವಲ ಏಳು ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು. ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಥೆಲ್ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್ ಬಾರಿದ್ದರು. </p>.<p>ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಥೆಲ್ ಜೋಡಿ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಪವರ್ಪ್ಲೇ ವೇಳೆ, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಓಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಿಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ‘ರಿಲೇ ಕ್ಯಾಚಿ’ಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಸಾವರಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ಅಕ್ಷರ್, ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ದಾಟುವ ಮೊದಲೇ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಾಟಿಸಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ಗಮನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿತು. ಬ್ರೂಕಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು, ನಿಜ. ಅದೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್. ಆದರೆ ಆಗಿನ್ನೂ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಜಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಿರ್ಗಮನ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು’ ಎಂದು 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>