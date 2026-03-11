ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದೆಯ ಅಗಲಿಕೆ, ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲೇ ಯಾರ್ಕರ್ ಕಿಂಗ್ ಆದ ಬೂಮ್ರಾ

‘ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು’ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು.
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಈ ಎಲ್ಲರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಅದು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ. ಸದ್ಯ, ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜರ್ನಿ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಜಸ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು 1993ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸಿಖ್ ಪಂಜಾಬಿ ರಾಮಗಢಿಯಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಜಸ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಗೊಬ್ಬರದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್–B ಖಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು.
ತಂದೆಯ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ದಲ್ಜೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (ದಲ್ಜೀತ್ ಕೌರ್) ಅವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಲ್ಜೀತ್ ಅವರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಗ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಜುಹಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗಲೂ ಎದೆಗುಂದದ ದಲ್ಜೀತ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)
ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೂಮ್ರಾ, ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಾಲಾ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಬಿಸಿಸಿಐ)
ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಕಿಶೋರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಮತ್ತು ಕೇತುಲ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಅವರು ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿ ದಿಲ್ಜೀತ್ ಅವರು, ಬೂಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
2011ರಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರು, 2011ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 2013ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: X/@mipaltan)
ಇದೇ ವರ್ಷ ಬುಮ್ರಾ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಅಂದಿನ ಕೋಚ್ ಜಾನ್ ರೈಟ್ ಅವರು ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಯಾರ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2013ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಲಸಿತ್ ಮಲಿಂಗ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಯಾರ್ಕರ್ ಹಾಕುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ಮಲಿಂಗ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಬೂಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಐಪಿಎಲ್ ಬಳಿಕ ಅವರು 2016ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಅವರು, 2023ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್, 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, 145 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವೊಂದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 234 ವಿಕೆಟ್, ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 149 ಹಾಗೂ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 121 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಧಯನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: X/@cricketcomau)
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.