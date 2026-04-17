5 ಪಂದ್ಯವಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್: ಬೂಮ್ರಾ ಕಳಪೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಬೂಮ್ರಾ, ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

19 ಓವರ್ 163 ರನ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 19 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 8.63ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 163 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬೂಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಯಾರ್ಕರ್, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್, ಬೌನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬಂತೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದೂ ವಿಕೆಟ್

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 16) ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು 4 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 41 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಆಡಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಬಲ ಅರಿತ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು

ಹೌದು, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲರ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅವರ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತವನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕೆಟ್ಟ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಬಂದಿರದೆ ಇರಬಹುದು.

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಗಿರಬಹುದು. ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೌಲರ್ಗಳ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬೂಮ್ರಾಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೇಲೆ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು. ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವರಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ