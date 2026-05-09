<p><strong>ಜೈಪುರ:</strong> ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 11 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. 4 ರನ್, ವೈಡ್, 0 ರನ್, ನೋ ಬಾಲ್(1 ರನ್), ವೈಡ್ ಬೌಂಡರಿ(5 ರನ್), ವೈಡ್, ವೈಡ್, 0 ರನ್, 1 ರನ್, 2 ರನ್, 1 ರನ್ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನ ಸ್ಕ್ರೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 11 ಎಸೆತ ಎಸೆದ ಅವರು 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. </p><p>ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓವರ್(ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತ)ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 11 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೆಚ್ಚು ರನ್(18 ರನ್) ಇದು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ(18 ರನ್) ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>