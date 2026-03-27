IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ RCBಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ: ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೌಲರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವು ನಾಳೆ (ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು) ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಟೂರ್ನಿ ಅರಂಭಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಧೃಡಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುತ್ತಾರಾ?

ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಧೃಡಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ತರವೇ ಅವರು ಆಡುವ XI ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.