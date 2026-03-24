ಸೊಮಾನಿ ಸಮೂಹದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್: ₹ 15,290 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಲ್ ಸೊಮಾನಿ ಸಮೂಹದ ಒಕ್ಕೂಟವು ₹ 15,290 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. </p>.<p>2008ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಇದ್ದ ಎಂಟು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಸೊಮಾನಿ ಸಮೂಹದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಳಗದ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಹ್ಯಾಂಪ್ ಕುಟುಂಬ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ. </p>.<p>ಸೊಮಾನಿ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾಎಡ್ಜ್ (ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್), ಟ್ರುಯೊ ಡಾಟ್ ಎಐ (ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವೆಸಿ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್) ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ (ಎಡ್ಟೆಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್) ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟ, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸಮೂಹ, ಮಿತ್ತಲ್ ಕುಟುಂಬದ ನೇತೃತ್ವದ ಅರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಸಿ.ಇ.ಒ ಆದಿತ್ಯ ಮಿತ್ತಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. </p>.<p>ಸೊಮಾನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p>.<p>'ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಸದ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ಲಖನೌ ತಂಡವು 2021ರಲ್ಲಿ ₹ 7000 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು. </p>.<p>2008ರಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿಗೆ ₹ 630 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಮನೋಜ್ ಬದಾಳೆ ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಕೂಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದ ಮೌಲ್ಯವು ₹ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>