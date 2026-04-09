IPL 2026: ಡೆಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಪರ ಮಿಂಚಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ನಿನ್ನೆಯ (ಏಪ್ರಿಲ್ 8) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಪರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರರು ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. 

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 210 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಸ್ ಕಚ್ಚಿ ಆಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. 

ಆ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ 90ರ ಅಂಕಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 1 ರನ್ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ದುಬಾರಿಯಾದ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೇವಲ 13ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ತಂಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. 

ಅವರು ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ ಹಾಗೂ ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.