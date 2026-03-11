<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬೌಲರ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವನಿತೆಯರ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ಬಿಸಿಸಿಐ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಏಕದಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ತಂಡವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>ಜೈಪುರದ ಅನಂತಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲೀಟ್ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಿಹಾರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ವಂದಿತಾ ಕೆ.ರಾವ್ (18ಕ್ಕೆ 3) ಮತ್ತು ಸಲೋನಿ ಪಿ. (21ಕ್ಕೆ 3) ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಬಿಹಾರ ತಂಡವು 38.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 129 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವೈದೇಹಿ ಯಾದವ್ (64;59ಎ) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕರ್ನಾಟಕ 31.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 131 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟವಾಡಿದ ಕೃಷಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ (ಔಟಾಗದೇ 62;97ಎ) ತಂಡವನ್ನು ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡವು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 72 ರನ್ಗಳಿಂದ ಬರೋಡಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋತು, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್</strong>: ಬಿಹಾರ: 38.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 129 (ವೈದೇಹಿ ಯಾದವ್ 64; ಪೂಜಾ ಕುಮಾರಿ 26ಕ್ಕೆ 2, ವಂದಿತಾ ಕೆ.ರಾವ್ 18ಕ್ಕೆ 3, ಸಲೋನಿ ಪಿ. 21ಕ್ಕೆ 3). ಕರ್ನಾಟಕ: 31.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 131 (ಕೃಷಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಔಟಾಗದೇ 62; ಸೂರ್ಯ 38ಕ್ಕೆ 2, ವೈದೇಹಿ ಯಾದವ್ 28ಕ್ಕೆ 2).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>