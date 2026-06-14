ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 15:13 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 15:13 IST
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ಹೊಸ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್‌ನ ವಿನೋದ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಅಭಾರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ.
– ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ
Cricket

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