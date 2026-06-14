ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಭಾರತ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್, ಕೆಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾನ್ಯತಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯಗೀತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾನ್ಯತಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ವಿನೋದ್ ನಾಯ್ಡು ಇದು ಕೇವಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡವಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳೆಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಕನ್ನಡ–ತುಳು–ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಾಡು</strong></p>.<p>ತಂಡದ ಧ್ಯೇಯಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. ಸಿಡಿಲಿನ ಕಿಡಿಗಳು...ಕಡಲಿನ ಕುಡಿಗಳು.. ಕಡಲ ನಾಡಿನ ಗುಡುಗೋ ಸೇನೆ..ಕದನಿಕಿಳಿದರೆ ತುಳಿವಾ ಆನೆ ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕನ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ವೇಗಿ ಕೌಶಿಕ್ ವಿ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇತರ ಆಟಗಾರರ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನಾಯಕನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ. ಢವ ಢವ ಪನೊಂದುಂಡು ಎದುರುದ ಎದೆ (ಢವ ಢವ ಎನ್ನುತಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ಎದೆ) ಎಂಬ ಸಾಲು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗುರು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಸಾಲು ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ರಾಜರು ಎಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಕಡಲ ಕಿನಾರೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಗೌರವ ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಎನ್ ಮಧುಕರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅವಿನಾಶ್ ವೈದ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರೈ, ನಟ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ:</strong> ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ (ನಾಯಕ) ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ (ಉಪನಾಯಕ) ಧೀರಜ್ ಜೆ.ಗೌಡ ನಿಕಿನ್ ಜೋಸ್ ಸೂರಜ್ ಆಹುಜ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂ ಆದರ್ಶ್ ಎಸ್.ಜೆ ಕುಶಾಲ್ ವಾಧ್ವಾನಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಖಿಲ್ ರಾಜ್ವೀರ್ ವಾಧ್ವಾ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸಂಟೊಖ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿ.ಎ ಕೌಶಿಕ್ ವಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೇಖಾವತ್ ಆರ್ಯ ಜೆ ಗೌಡ ಆ್ಯರನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ರನತ್ ಬಿ.ಆರ್. ಕೋಚ್: ಗಣೇಶ್ ಸತೀಶ್.</p>.<div><blockquote>ಹೊಸ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನ ವಿನೋದ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಅಭಾರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">– ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>