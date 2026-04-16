<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಪೃಷ್ಟದ ನೋವಿನಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದಾರೆ. </p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಮಟ್ಟದ ನೋವು ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 10–12 ವಾರಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅವಧಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಖಲೀಲ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ 11 ಏಕದಿನ, 18 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದರು.</p>.