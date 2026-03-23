ಕೋಲ್ಕತ್ತ (ಪಿಟಿಐ): ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಸೌರಭ್ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಚೈಸಿಯು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

28 ವರ್ಷದ ವಿದರ್ಭ ಬೌಲರ್ ಸೌರಭ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಸೌರಭ್ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಸೌರಭ್ ಅವರು ಎಂಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರು ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.