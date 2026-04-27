KKR ವಿರುದ್ಧ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಸೋತ LSG: ‘ನಮಗೆ ವಿರಾಮ ಬೇಕು’ ಎಂದ ನಾಯಕ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಲಖನೌ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟೂರ್ನಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಲಖನೌ ತಂಡವು ಸತತ ಐದನೇ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ 6 ಸೋಲುಗಳನ್ನು ತಂಡ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.</p><p>ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, 'ನಾವು ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ವಿರಾಮ ಬೇಕು. ಗೆಲುವಿನ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ನಾವು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಪಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು 93 ರನ್ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (ಅಜೇಯ 83) ನಡೆಸಿದ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ 155 ರನ್ ತಲುಪುಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಖನೌ ತಂಡವು 1 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 7 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. </p><p>ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಬೌಲರ್ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾದ ಲಖನೌ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.</p><p>'ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಂತ್, 'ನಾವು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>