PBKS ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಸವಾರಿ:ಕನ್ನಡಿಗನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಧೋನಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಛಿದ್ರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಅವೃತ್ತಿಯ 35ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಅಮೋಘವಾದ 152 ರನ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ.</p><p><strong>ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ </strong></p><p>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ. ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರು 152 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಸಾಧನೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 141 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ </strong></p><p>ಹೌದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಅಜೇಯ175 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಐಪಿಎಲ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಂ ಇದ್ದು ಅವರು 158 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 152 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಧೋನಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ರಾಹುಲ್ </strong></p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು 6ನೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರು.</p><p>ಧೋನಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 5,439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಇಂದಿನ ಶತಕದ ಮೂಲಕ 5,462 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>