ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸವ; ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಹಲವು ತಂಡಗಳು

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 24ನೇ ವರ್ಷದ 'ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ' ಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಲವು ತಂಡಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದವು.

ಮಾಚೆಟ್ಟಿರ ಮತ್ತು ಐಚೋಡಿಯಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಚೋಡಿಯಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

ನಾಳಿಯಂಡ ಮತ್ತು ಚೆಟ್ರಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಳಿಯಂಡ 51 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಗಳಿಸಿತು.

ಮಾಚೆಟ್ಟಿರ (ಬಾಳುಗೋಡು) ಮತ್ತು ಮಾಚಂಗಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ, ಕಾಯಪಂಡ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಂಗಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಪಂಡ ತಂಡ 22 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.

ಕಡೆಮಾಡ ಮತ್ತು ಪುದಿಯೊಕ್ಕಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುದಿಯೊಕ್ಕಡ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ, ಕುಂಞಂರ ಮತ್ತು ಪರದಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಞಂರ ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ, ಸೋಮೆಯಂಡ ಮತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಪುಲಿಕೋಟು) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ತಂಡಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ, ಕುಂದೀರ ಮತ್ತು ಕೋದಂಡ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂದೀರ ತಂಡ 28 ರನ್ಗಳಿಂದ, ಮುದ್ದಿಯಡ ಮತ್ತು ಆದೇಂಗಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದೇಂಗಡ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ, ಕೊಡಂದೇರ ಮತ್ತು ಪುಳ್ಳಂಗಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಂದೇರ ತಂಡ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದು.

ಕಟ್ಟೇರ (ಅರಮೇರಿ) ಮತ್ತು ಚಿಂಡಮಾಡ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೇರ ತಂಡ 20 ರನ್ಗಳಿಂದ, ಮೇಕೇರಿರ ಮತ್ತು ನಂದಿರ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿರ ತಂಡ 37 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಚೆಟ್ಟಿಯಾರಂಡ ತಂಡ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಪಡೆಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ