ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ: ಶತಕದ ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ರಾಯಪುರ: ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, 'ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಸಲ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಬುಧವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, 'ನಾನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನೆರವಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ತಂಡದ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ವೈಫ್ಯಲ್ಯಗಳು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪುಟಿದೇಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿತು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.