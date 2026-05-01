8000 ರನ್: IPLನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ 42ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 232 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 8,016 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿರಾಟ್ ಅವರಿಗೆ 8,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು 12 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೆಲೆದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದವರು

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 232 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 8,016 ರನ್
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 237 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 6,274 ರನ್
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ 187 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5,819 ರನ್
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 164 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5,689 ರನ್
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ 181 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 4,958 ರನ್

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 276 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9040 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಸಿಡಿದ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.