ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ: ಮೊದಲ ಜಯದ ತವಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್ </strong>: ಈ ಸಲದ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸದ ಏಕೈಕ ತಂಡವೆಂದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್.</p>.<p>ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರೂ ಜಯದ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೋತಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆಸೆ ಜೀವಂತವಾಗುಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಆರಂಭಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗೆದ್ದು ಇನ್ನೆರಡಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬಳಗವೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ ಜೋಡಿ ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರ ಜಾದೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಝರಬಾನಿ, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ ಅವರು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಣೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಎದುರು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಗಕ್ರಿಷ್ ರಘುವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಜಿಂಕ್ಯ, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ರನ್ಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ಅಶೋಕ ಶರ್ಮಾ, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀಧ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸವಾಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>