ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ: ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ

ಮುಂಬೈ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆತದ ಮೂಲಕವೇ ವಿಭಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 18 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಹೈ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 26 ರನ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದ ಕೃಣಾಲ್, ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನಾನು ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣದ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಎಡಗೈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃಣಾಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಬೌಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಿದೆ. ನಾನು ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಿ-ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಸತತ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬೌನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಆರನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಸ್ವಲ್ವ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆಯುವಾಗ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.