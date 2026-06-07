<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿ ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ (30ಕ್ಕೆ 5) ಅವರ ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 115 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 150ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 254 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 138 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 150 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. </p>.<p>ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಓಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವರು ಎರಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ‘ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ’ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಿವೀಸ್ ತಂಡವು 113 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. </p>.<p>27 ರನ್ಗಳ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಮಿಲೊ ಗೇ (57;95ಎ) ಆಸರೆಯಾದರು. 26 ವರ್ಷದ ಎಮಿಗೊ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ತಂಡವು 226 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನೇಥಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು. </p>.<p>ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದರು. ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೆ (41) ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (ಔಟಾಗದೇ 44) ಕೊಂಚ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 4-1ರಿಂದ ಸೋತ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಇದೇ 17ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್:</strong> ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 39.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 140; ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 29.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 113. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 56 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 226; ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 40.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 138 (ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೆ 41, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಔಟಾಗದೇ 44; ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ 30ಕ್ಕೆ 5, ಓಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ 38ಕ್ಕೆ 2, ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ 48ಕ್ಕೆ 2). ಫಲಿತಾಂಶ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ 115 ರನ್ ಗೆಲುವು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>