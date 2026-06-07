ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 150ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ದಾಳಿಗೆ ಕುಸಿದ ಕಿವೀಸ್‌

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಗೆಲುವು
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 16:29 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 16:29 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Test cricketNew ZealandEnglandTest

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT