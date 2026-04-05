SRH vs LSG: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಬಿಗು ದಾಳಿ, ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆ ಲಖನೌ

ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಖನೌ ತಂಡವು ರೋಚಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು

ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಲಖನೌ ವೇಗಿಗಳು ಕಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಮೊದಲ 10 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 34 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡವು 100 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಹಾಗೂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 116 ರನ್ ಜೊತಯಾಟ ಆಡಿದರು. 

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 156 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. 

ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಖನೌಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು. 

ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕರಣ ಅವರು 46 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಪಾರು ಪಾಡಿದರು. 

ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಅಜೇಯ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು.