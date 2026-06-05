<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಆಟಗಾರರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಿಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ, ಮನೋಜ್ ಬಾಂಡಗೆ, ವೈಶಾಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್</strong></p><p>ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ ₹5 ಲಕ್ಷ, ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಮರಣ್ ಅವರನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹15.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್</strong></p><p>ವೈಶಾಕ್ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ₹8.25 ಲಕ್ಷ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ₹2.60 ಲಕ್ಷ, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ₹2.60 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮನೋಜ್ ಬಾಂಡಗೆ ಅವರನ್ನು ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು</strong></p><p>ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದ ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ₹18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ₹10.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್</strong></p><p>ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ₹11.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ₹13.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಖರೀದಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್</strong></p><p>ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ₹12.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶರತ್ ಬಿ. ಆರ್. ಅವರನ್ನು ₹5.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ₹9.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಒಟ್ಟು ಆರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಲಾ ₹60 ಲಕ್ಷದ ಥೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 18 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಐದು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ (ಎ,ಬಿ,ಸಿ,ಡಿ ಮತ್ತು ಇ) ಆಟಗಾರರನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>