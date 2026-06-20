ಅರಮನೆ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸು ತ್ತಿರುವ ಈ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ (ಜೂನ್ 20) ‘ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ’ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣೆಸಲಿವೆ.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮಳೆಯ ಆತಂಕ ಇದೆಯಾದರೂ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸಾಪರ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಬೌಂಡರಿಯಾಚೆ ನಿಂತಿವೆ.</p><p>‘ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ’ ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜೂನ್ 20ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಪಂದ್ಯ ಇರಲಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ‘ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್’ ಈ ಬಾರಿ ‘ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ‘ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್’ ತಂಡವೂ ಹೊಸತು. ಉಳಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಣದಲ್ಲಿವೆ.</p><p>ಟೂರ್ನಿಯ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಟೂರ್ನಿಗೆಂದು ಎರಡು ತಿಂಗ ಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಹಾಸು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 70 ಮೀ. ಸುತ್ತಳತೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಐದು ಪಿಚ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರನ್ನು ಟೂರ್ನಿಗೆಂದು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಈ ಅಂಕಣಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡು ವುದುಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ.</p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು–ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮುಖಾಮುಖಿ: </strong>ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎದುರು ಆಡಲಿದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ</strong>: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು</strong></p><p>ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್–ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2<br>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್–ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್: ಸಂಜೆ 7.30<br></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>