ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣ: ಟಾಸ್ ಮುನ್ನ 11 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಕಡ್ಡಾಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ’ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ; ಟಾಸ್ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನವೇ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ 11 ಆಟಗಾರರ ಯಾದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಎರಡನೇಯದಾಗಿ; ಬ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟಾದರೆ (ರನ್ಔಟ್/ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್) ಯಾವುದೇ ರನ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇಯದಾಗಿ ಆನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಪೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಂಡರೆ ಆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ರನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ‘ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ನಡೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಯಾ ಊರುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ನಾನು ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಟೂರ್ನಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ ನಡೆಸುವವರು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಕೋರ್, ಆಟದ ಕೌಶಲ ಮತ್ತಿತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಈಚೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್, ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಎನ್. ಮಧುಕರ್, ವಕ್ತಾರ ವಿನಯ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಕೇಶವ್, ಶಶಿಧರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. </p>.<h2>ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹ 100 ರಿಂದ ₹250 </h2><p>ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ (ಝೋಮ್ಯಾಟೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್) ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹ 100ರಿಂದ ₹ 250ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಇದೇ 12ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ 20ರಿಂದ ಜುಲೈ 12ರವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆರು ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಯೋಜನೆಯಾಗಲಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>