ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್‌: ಸುತಾರ್‌, ಜೈದೇವ್ ಮಿಂಚು

<p><strong>ಸ್ಕಾರ್ಬರೊ</strong>: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ವಾರ್ವಿಕ್ಶೈರ್ಗೆ ಪರ ಕೌಂಟಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರು. ಯಾರ್ಕ್ಶೈರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನ 76 ರನ್ನಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನದಾಟ ಮುಗಿದಾಗ ಯಾರ್ಕ್ಶೈರ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 398 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 23 ವರ್ಷದ ಸುತಾರ್, ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸ್ಯಾಮ್ ವೈಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ವಿಲಿಯಂ ಲಕ್ಸ್ಟನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ವೈಟ್ಮ್ಯಾನ್ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಉನದ್ಕತ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು: </strong>ಅನುಭವಿ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಜೈದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ ಅವರು ಸಸೆಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 14.2 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ನಿಗೆ 2 ವಿಕೆಡ್ ಪಡೆದರು. ಗ್ಲಾಮರ್ಗನ್ ತಂಡ 51.2 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 155 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಉರುಳಿತು. ಉನದ್ಕತ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಸೆಕ್ಸ್ಗೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>