<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ:</strong> ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿರುವ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ (33ಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್) ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 152 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬಳಗವು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 412 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 564 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಆದರೆ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಫ್ಗನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಆಟ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ರೆಹಮತ್ ಶಾ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇತರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅಫ್ಗನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಸಾಧನೆಗೆ ರೆಹಮತ್ ಶಾ ಪಾತ್ರರಾದರು. </p><p>ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸುತಾರ್ 22 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 33 ರನ್ ನೀಡಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಮಿಂಚಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ 37 ರನ್ನಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಪಡೆದರು. </p><p>ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ, ತಾಜಾ ವರದಿಯ ವೇಳೆಗೆ 13.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಕೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಪಡೆದರು. ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇನ್ನೂ 370 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ. </p>. <p><strong>ಪದಾರ್ಪಣೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ:</strong></p><p>ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 1988ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಹಿರ್ವಾನಿ ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 61 ರನ್ನಿಗೆ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು. </p>.ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ | ಸುತಾರ್ ಮೋಡಿ: ಮಂಕಾದ ಅಫ್ಗನ್.India vs Afghanistan: ರಾಹುಲ್–ಗಿಲ್ ಶತಕ ಭರಾಟೆ; ಮೊದಲ ದಿನ ರನ್ ಹೊಳೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>