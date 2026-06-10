<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ವಿಕ್ ಶೈರ್ ಪರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾರ್ವಿಕ್ಶೈರ್ ತಂಡವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಟಕಿಸಿದೆ. ಅವರು 12 ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಬರೊದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಕ್ಶೈರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವರು. ಅದರ ನಂತರದ ವಾರ ಟಾಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಸೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಪದಾರ್ಪಣೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>