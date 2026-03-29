ಮಂಡ್ಯದ ಮಣ್ಣು ರನ್ನುಗಳ ಕೊಯ್ಲು

<p><em>ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ</em></p>.<p>‘ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರೂ ಟೀಮು 300 ರನ್ ಹೊಡಿಬೌದಾ ಮಂಜಣ್ಣ..’ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದ್ದ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದರು ರಾಜೇಗೌಡರು.</p>.<p>‘ರಾಜಣ್ಣ, ಈ ಸಲ ಮುನ್ನೂರ್ ವಡೀತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲಾನೂ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ. ನಮ್ ಕೊಯ್ಲಿ ಸಂಚುರಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಸಂಚುರಿ ಮಾಡ್ತಾನ್ ನೋಡ್ತೀರು..’ ಮಂಜಣ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಿಣತನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯ ಬಾಯಾಕಿದ ರಾಜೇಗೌಡರು, ‘ಅದ್ಹೇಂಗ್ ಯೇಳ್ತಿಯಪಾ. ಕೊಯ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮೂರ್ ಹುಡುಗನೇ..’ ಅಂದರು.</p>.<p>‘ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊಯ್ಲಿಗೂ ಭಾಳ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ ಅದೆ. ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಣಣ್ಣೋ. ರನ್ಗಳು ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರೋ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದು’ ಎಂದು ಮಂಜಣ್ಣ ನಕ್ಕರು.</p>.<p>ರಾಜೇಗೌಡರು ‘ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಯ್ಲಿ, ಎತ್ತಣ ಮಂಡ್ಯ’ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಇದು ಐಪಿಎಲ್ (ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್) ಕುರಿತ ಲೋಕಾರೂಢಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್!</p>.<p>ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವವರು, ನೋಡುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಮಣ್ಣಿನ ನಂಟು ಬೆಸೆಯುವ ಪಿಚ್ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ. ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳಿಗೆ ನೆಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಘಮಲಿನಷ್ಟೇ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ. ಆ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಮಾಡಲು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡಿನ ಪುಟಿತ, ಲಯಬದ್ಧ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನಕ್ಕೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಊರುಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಘಮಲು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೂ ಮೊದಲು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮಂಡ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವೇ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 32 ಪಿಚ್ಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಂಡ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಮಂಡ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಚ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಿನಾವಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಪಿಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗುಟುತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮರಳಿಗಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶವೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚೆಂಡಿನ ವೇಗ, ಪುಟಿತ, ಚಲನೆಯ ಲಯ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಮಣ್ಣು’ ಎಂದು ಪಿಚ್ ಪರಿಣತರೊಬ್ಬರು (ಹೆಸರು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಡುವ ಕರಾರು) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮಂಡ್ಯದ ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ(ಪಿಇಟಿ)ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಂಗತ ಎಚ್.ಡಿ. ಚೌಡಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಪಿಇಟಿ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ನಡುವಣ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಣ್ಣು ಹುಡುಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕೆರೆಯೊಂದರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಪಿಚ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ‘ಸಕ್ಕರೆ ಜಿಲ್ಲೆ’ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಪು, ಇಂಗ್ಲಿಷರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಶುರುವಾಯಿತು.</p>.<p>ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ, ಟಿ20, ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾದರಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ‘ದೊಡ್ಡಣ್ಣ’ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಂಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಪಿಚ್ ಮೂಲಕ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಈ ಪಿಚ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕತೆಯೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ ಪಿಚ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಹೊಲ–ಗದ್ದೆಗಳು, ದೂಳು ಹಾರುವ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆ ಇರದ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಗುಂಟರ್ಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 66 ಅಡಿ (22 ಯಾರ್ಡ್ಸ್) ಉದ್ದದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು (ಗುಂಟರ್ಸ್ ಚೈನ್) ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರು. ಭೂಮಿ, ನಿವೇಶನಗಳ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವವರೂ ಅದೇ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡುಪಿಚ್ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದೇ ಅಳತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>‘ಪಿಚ್ ಎಂಬ ವಿಷಯವೇ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳೆದಂತೆ ಪಿಚ್ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪಿಚ್ ಸಿದ್ಧತೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಜ್ಞರೇ ಇದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂಪೈರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಬೆಂಗೇರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 18ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾದವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಿಚ್ಗಳಿಗೂ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಣಗಳಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.</p>.<p>'ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹವಾಗುಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಿಚ್ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ದೇಶಗಳ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಪಿಚ್ಗಳ ಗುಣಸ್ವಭಾವ ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೂ ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ, ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೇಳಬಹುದು. 13ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ...</p> 