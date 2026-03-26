ತಂದೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀತಿ: ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡ RCB ವೇಗಿಯ ಕಥೆ ಇದು

<p>ಸಾಧನೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಂದಿಗೂ ತೊಡಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 23ರ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಉದಹಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಛಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡವೊಂದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈತನ ಕಥೆ ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. </p><p>ಅಂದಹಾಗೆ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದ ಆ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್. 2026 ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ₹5.2 ಕೋಟಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗೇಶ್ XIರ ಬಳಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p>ಮಂಗೇಶ್ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದವರಿದ್ದಾಗ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡ್ಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ದೆಹಲಿಯ ಫೂಲ್ ಚಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಮಂಗೇಶ್ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜತೆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದರು. ಮಂಗೇಶ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇತ್ತು. ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಂಗೇಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಕನಸನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಹಣ ಹೇಗೆ ದುಡಿಯುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ. ತಿನ್ನಲು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾರಿ ತುಂಬಿದಾಗ ನೀವು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಅದು ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ‘ ಎಂದು ಮಂಗೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮವಧ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>’ನಾನು ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೋಚ್ ಫೂಲ್ ಚಂದ್ ಸರ್ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಮಂಗೇಶ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ‘ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನಗೆ ₹24,000 ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಹಣ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ ನೀಡಲು ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೋಚ್ ಫೂಲ್ ಚಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಂಗೇಶ್ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೇಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಂಗೇಶ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೋಚಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಂದಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಗಿದ್ದರು. ಮಂಗೇಶ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲರ್ ಆಗಬಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಳಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಹಣ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳಿಯಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವನ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾರ ಬಳಿ ಹಣವಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬಹುದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೋಚ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಗೇಶ್ ‘ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕೋಚ್, ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾನು ಅವರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಆರಂಭ</strong></p><p>ಮಂಗೇಶ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಡಿಸಿಎ ಲೀಗ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಯುಪಿ ಅಂಡರ್-19 ಶಿಬಿರಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗೇಶ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12.00ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಜೊತೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಟೀದಾರ್ ಕೂಡ ಮಂಗೇಶ್ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಂಗೇಶ್ ಅವರನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿತು.</p><p>ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು 'ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 20ನೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>