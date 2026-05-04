KKR ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಧೋನಿ,‌ವಿರಾಟ್,ರೋಹಿತ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ, ಕನ್ನಡಿಗ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಈ ಆವೃತಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>37 ವರ್ಷದ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಬಳಿಕ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ 2008 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್–19 ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2009 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ 73 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 114 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಏಕೈಕ ಶತಕವಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬಳಿಕ ಪಾಂಡೆ 2011 ರಿಂದ 2013 ನಡುವೆ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದರು. ನಂತರ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ 4 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. 2018 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ , 2023 ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ 2024 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2014 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 175 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಪಾಂಡೆ 121.51 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 3,942 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಇವರ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ </strong></p><ul><li><p>2014 – ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ 401 ರನ್</p></li><li><p>2017– ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ 396 ರನ್ </p></li><li><p>2020 –ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ 425 ರನ್ </p></li></ul><p><strong> ಭಾರತ ಪರ ಪಾಂಡೆ ದಾಖಲೆ</strong></p><p>ಭಾರತದ ಪರ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ 29 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 39 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ 2021 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದರು. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ 33.29 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 566 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ-20ಯಲ್ಲಿ 126.15 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 44.31 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ 709 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>