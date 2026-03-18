ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸೆನ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ವಿಮಾನಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗದೇ ಒಂದು ವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದವು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಬಂಧದ ಕಾರಣ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು.

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಯಾನ್ಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಇದೇ 21ರಂದು ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಜ್ಮತ್ವುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ ಅವರು 23ರಂದು ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಕಾಬೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾಂಟಿಂಗ್– ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೋಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿಸಿತ್ತು. 2014ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀಳಕಾಯದ ವೇಗಿ 9.20 ಇಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಏ.3ರಂದು ಅವೇ (ತವರಿನಾಚೆಯ) ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರು ಆಡಲಿದೆ.