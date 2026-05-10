ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ, ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧೋನಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಡಿ. ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. 'ಧೋನಿಯವರು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದರು.</p><p>ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕೃಷಿಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹೊಲ ಉಳುವುದು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಫೋಟೊ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯ ಕೈಲಾಶಪತಿ ಎಂಬ ಧೋನಿಯವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ 7 ಎಕರೆ ಇದ್ದು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, ಉದ್ಯಾನವೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಧೋನಿಯವರ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೊಣ. </p><p>ಧೋನಿ ಅವರು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಕುದುರೆ, ನಾಯಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಐಷಾರಾಮಿ ನಿವಾಸವಿದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವೂ ಇದೆ.</p><p>ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲ ಫೋಟೊ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಧೋನಿ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳ, ಕಾರು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಜಿಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ.