ಎಂ.ಎಸ್‌.ರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಫೈನಲ್‌ ಇಂದು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎಂಎಸ್ಆರ್ಐಟಿ –ಎ) ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಡಿಎಸ್ಸಿಇ) ತಂಡಗಳು ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 25ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಆರ್ಐಟಿ –ಎ ತಂಡವು 48 ರನ್ಗಳಿಂದ ಎಂಎಸ್ಆರ್ಐಟಿ –ಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದರೆ, ಡಿಎಸ್ಸಿಇ ತಂಡವು 77 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆರ್.ವಿ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಿಇಎಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>