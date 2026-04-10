LSGಗೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಾದ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ: 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಹೀರೊ ಆದವನ ರೋಚಕ ಪಯಣ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಇಲ್ಲಿನ ಈಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲಖನೌ ತಂಡ ರೋಚಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಂತು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಹೀರೊ ಆದವರು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ. 

182 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಖನೌ ತಂಡವು 128 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಮುಖುಲ್ ಚೌಧರಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಲಖನೌ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್, 2 ಬೌಂಡರಿ ನೆರವಿನಿಂದ 54 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಯಾರು? ಲಖನೌ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಕುಲ್ ಚೌದರಿ 'ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುರಗಾಂವ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

'ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಾನು ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮುಕುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ?

21 ವರ್ಷದ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜುಂಜುನು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಇವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡಗಳ ತೀವ್ರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ಲಖನೌ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ₹2.6 ಕೋಟಿ ಖರೀದಿಸಿತು.

ಮುಕುಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸಗಢ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆಡಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದುವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ 7 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು 37.66 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 226 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜೇಯ 66 ರನ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ನತ್ತ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಕಳೆದ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2025-26ರ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು 5 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 198.85ರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 173 ರನ್