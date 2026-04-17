ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭ

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಎಂಸಿಎ) ಆಟಗಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ಹು ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಎ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಟಗಾರರು ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 12 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ, ಬಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಟಗಾರರು ₹ 8 ಲಕ್ಷದಿಂದ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಟಗಾರು ₹ 8 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅವರು ಆಡುವ ಮಾದರಿಗಳು, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಶಾಧನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

'ಈ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಚೌಕಟ್ಟು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಎಂಸಿಎ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.